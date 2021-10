Mituri false și adevărate despre frigidere și combine frigorifice

Combina frigorifică este unul dintre cele mai importante aparate de uz casnic, pe care le folosim 365 de zile pe an, deci este important să îi cunoaștem funcțiile pentru a lua cea mai bună decizie de cumpărare.

Totuși, în ciuda abundenței de informații din ziua de azi, încă circulă multe mituri legat de frigidere și combine frigorifice. Cu ajutorul Samsung, astăzi vom demonta o parte dintre acestea, dar vom confirma altele.

Mitul: „O combină frigorifică cu mai mult spațiu de stocare la interior ocupă mai mult spațiu în bucătărie” - Fals

Samsung are tehnologia SpaceMax în aparatele sale frigorifice, care asigură pereți interni mai subțiri, fără a compromite eficiența de răcire a frigiderului. În acest fel, este posibil să aveți o capacitate de stocare mai mare fără a crește dimensiunile externe ale produsului, pe lângă o eficiență energetică mai mare.

Combina frigorifica Samsung Emag

Mitul: „Pentru a conserva mai bine alimentele, frigiderele folosesc mai multă energie” - Fals

Tehnologia Digital Inverter reacționează rapid și automat la schimbările de temperatură, ajustând viteza de funcționare, cum ar fi creșterea sau scăderea fluxului de aer rece și asigurarea faptului că temperatura internă a frigiderului fluctuează cât mai puțin posibil, pentru un consum mai mic de energie. În plus, are un nivel de zgomot mai mic decât modelele convenționale și are o garanție de 10 ani la compresorul său.

Mitul: „Chiar dacă o combina frigorifica este mare, toată mâncarea rămâne mereu proaspătă” - Adevărat

Sistemul de răcire All-Around verifică continuu temperatura și are guri de aerisire pe toate rafturile. În acest fel, sistemul evită variațiile de temperatură, răcind uniform întregul frigider și menținând alimentele proaspete mult mai mult timp.

Mitul: „Este posibil să aveți un compartiment cu o temperatură diferită pentru a menține anumite alimente refrigerate sau congelate” - Adevărat

FlexZone corespunde unui compartiment versatil care vă permite să reglați temperatura în funcție de alimentele depozitate, oferind flexibilitate pentru a satisface diferitele nevoi de depozitare ale unei familii. Opțiunile sale de temperatură prestabilite sunt ideale pentru conservarea cărnii, refrigerarea băuturilor, păstrarea fructelor și legumelor în stare proaspătă sau pur și simplu stocarea mai multor alimente. În modele specifice, această tehnologie permite, de asemenea, reglarea acestui compartiment ca congelator.

Mitul: „Este posibil să văd mâncarea din frigiderul meu, printr-un smartphone, oriunde aș fi” - Adevărat

Family Hub Samsung are funcția View Inside, care permite utilizatorilor să vadă ce se află în frigiderul lor prin ecranul smartphone-ului sau ecranul frigiderului, oferindu-vă o gestionare mai bună a alimentelor. Imaginați-vă că verificați mâncarea pe care o aveți acasă în timp ce vă aflați la supermarket. Cu Family Hub acest lucru este posibil. În plus, pentru cei care au obiceiul să nu știe întotdeauna ce să gătească, Family Hub vă ajută să planificați mesele pe baza produselor stocate și chiar vă sugerează rețete. Astfel garantezi momente speciale ca familie.

Mitul: „Este posibil să gestionez alte dispozitive din casă direct din bucătărie” - Adevărat.

Family Hub vă permite să controlați și să monitorizați alte echipamente, configurând comenzile direct din bucătărie. Prin intermediul aplicației SmartThings, cu o simplă atingere pe ecran sau comandă vocală, este posibil să controlați diferite dispozitive din casa dvs. în timp real. Astfel, puteți începe ciclul de spălare a uscătorului de spălare. Totul pentru a aduce mai multă practicitate și comoditate zi de zi.

Pentru a conecta dispozitivele, primul lucru care trebuie făcut este să descărcați aplicația Samsung SmartThings, disponibilă gratuit în Galaxy Store și compatibilă cu majoritatea smartphone-urilor Samsung sau descărcată în Play Store, pentru alte dispozitive Android sau în App Store pentru iPhone.

Prin descărcare, utilizatorul va avea posibilitatea de a integra toate dispozitivele inteligente dintr-un singur loc, permițând manipularea și automatizarea acestora cu o singură atingere pe ecranul telefonului mobil.

În acest fel, dacă vă aflați la birou pe punctul de a merge acasă și vă amintiți că ați lăsat hainele în uscătorul inteligent Samsung, datorită interconectivității, puteți activa ciclul de uscare folosind aplicația SmartThings. De îndată ce vă urcați în mașină, puteți vedea de pe telefonul mobil din frigiderul Family Hub și puteți vedea dacă trebuie să cumpărați ceva și când ajungeți acasă, puteți activa ușa garajului sau iluminatul doar cu o simplă atingere a ecranului telefonului mobil.

Ads