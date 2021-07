Lovitura crunta pentru divele Instagramului. Pozele retusate au fost interzise prin lege. Tara europeana in care se intampla asta

Mai exact, autoritatile din Norvegia sunt cele care au dat o lovitura teribila in special femeilor care isi desfasoara activitatea pe platforme precum Instagram, Facebook sau TikTok, publicand imagini editate, care n-au nimic de-a face cu realitatea.Proiectul de lege aprobat de parlament cu 72 de voturi pro si 15 contra afecteaza deocamdata doar acele postari care functioneaza ca reclame, fiind o sursa de venit pentru influenceri. De asemenea, e specificat faptul ca imaginile retusate sunt permise doar cu o precizare vizibila in acest sens, cu scopul de a reduce impactul creat in social media de frumusetea nerealista.