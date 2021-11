Cursa contracronometru cu bicicleta a unei parlamentare aflată în travaliu până la spital. A născut o fetiță sănătoasă FOTO

O femeie în vârstă de 41 de ani, membră a parlamentului din Noua Zeelandă, însărcinată în ultima lună și care a intrat în travaliu, a mers pe bicicletă până la spital, unde a născut o fetiță sănătoasă, potrivit Reuters.com.

„Vești importante. La 3.04 am i-am spus bun venit pe lume noului membru al familiei noastre. Chiar nu intenționam să merg cu bicicleta în timpul travaliului, dar pur și simplu s-a întâmplat”, a scris pe Facebook Julie Anne Genter, la câteva ore după ce a născut.

„Contracțiile nu erau atât de severe când am plecat spre spital, în jurul orei 2 a.m, deși erau la un interval de 2-3 minute și au devenit tot mai intense când am ajuns acolo”, a mai scris Genter.

În 2018, când a născut primul copil, a mers tot pe bicicletă până la spital.

Genter s-a născut în Minnesota și s-a mutat în Noua Zeelandă în 2006. În trecut, a fost și ministru.