Pisicile care dorm in pat cu stapanii infectati cu COVID-19 pot lua mai rapid virusul. Ce se intampla cu celelalte animale de companie STUDIU

Cercetari prealabile au demonstrat ca pisicile si cainii pot contracta SARS-CoV-2 de la stapanilor lor, dar nu era clar in ce masura si ce anume face sa creasca riscul unei posibile infectari.Pentru a raspunde la aceste intrebari, o echipa a Universitatii Guelph (Canada) a studiat atat caini si pisici care traiesc in aceiasi locuinta cu stapanii bolnavi de COVID-19, cat si alte animale din adaposturi sau care traiesc pe strada. Echipa a facut teste de anticorpi - dovada unei infectii prealabile - unui numar de 48 de pisici si 54 de caini din locuinte, precum si altor 75 de animale din adaposturi si in cazul a 75 de feline ce traiau pe strada si care fusesera ingrijite in clinici veterinare.In cazul animalelor de casa, proprietarii au completat un formular despre modalitatea de interactiune cu animalele de companie: cat timp petreceau in compania lor, daca le mangaiau sau sarutau, daca acestea dormeau in poala lor sau in pat cu ei.Chestionarul continea si o intrebare referitoare la animalele bolnave si la tipul de simptome.In cazul animalelor cu stapan, 67% dintre pisici si 43% dintre caini au avut rezultate pozitive la testul de anticorpi, fata de 9% dintre animalele din adaposturi si 3% dintre pisicile de pe strada.Cainii care au avut COVID-19 au prezentat simptome usoare care au disparut la scurt timp; in cazul pisicilor, situatia a fost similara, desi s-au inregistrat si forme mai grave. Timpul petrecut de stapani in compania cainilor lor si tipul de contact cu acestia nu au influentat riscul de infectare al patrupedului.In schimb, pisicile care petreceau mai mult timp cu stapanul lor "pareau sa aiba un risc mai mare de infectie", iar cele care dormeau in pat cu ei "erau mai predispuse la contractarea COVID-19", potrivit unui comunicat al Congresului.Autorii studiului au indicat ca biologia pisicilor, inclusiv receptorii lor virali, le fac mai susceptibile la COVID-19 decat cainii. De asemenea, faptul ca dorm mai aproape de fata stapanului lor face sa creasca expunerea lor la orice infectie.Potrivit studiului, rata de infectare a animalelor cu stapan sugereaza ca modul de transmitere a virusului este de la oameni la patrupede si nu invers.