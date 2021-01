VIDEO Revelionul Ospatarilor de la Alba Iulia, din ianuarie 1989. Imagini rare cu distractia celor care serveau in noaptea dintre ani

Pentru ca erau "de serviciu" in noaptea dintre ani, acestia sarbatoreau Revelionul mai tarziu. Obiceiul s-a pastrat pana in primii ani de dupa 1990.Era cea mai tare petrecere de la inceputul fiecarui an nou si era speciala prin tarifele mici si produsele foarte bune oferite.Imagini cu Revelionul ospatarilor, din 14 ianuarie 1989, de la Alba Iulia, au fost postate pe youtube. Este filmata, in principal, interpreta Maria Paucean, dar autorul ofera imagini si cu participantii la distractie.Potrivit alba24.ro, ospatarii soseau cu "getaxurile" imbracati cu totii in cele mai frumoase costume, obligatoriu cu cravata, in timp ce sotiile sau colegele lor purtau rochii elegante.Breasla era una respectata si in general toti chelnerii stateau finaciar bine. Pentru majoritatea era o cariera, nu doar o etapa in viata.La aceste petreceri se serveau vinuri fine, dar nu in sticlele "luxoase" de trei sferturi in care se gaseau in mod obisnuit, ci ascuns in sticle de un litru, ca pentru restul lumii. Nu lipsea vodca si chiar bauturile straine. Totodata, spun cei care participau pe vremuri la aceste petreceri, de pe mese nu lipsea Pepsi.