Vedeta nationala la 11 ani. Cine e tanara care a luat premiul cel mare la "Romanii au talent" VIDEO

"Faptul ca am ajuns in finala este cea mai mare realizare a mea. Practic ventrilocia de un an, iar papusile sunt cele mai bune prietene ale mele", a declarat Ana-Maria inainte de a urca pe scena. "Este mai greu, pentru ca am de manevrat doua papusi, cu personalitati diferite", a completat Ana-Maria, care a pus mana pe un cec de 120.000 de euro. Conform protv.ro, parintii Anei si-au dat seama de inclinatia muzicala a acesteia, iar la 5 ani au dat-o la canto. Ulterior ea a facut si putin pian, iar in ultimii 2 ani a descoperit arta ventrilociei, de pe Youtube, in prezent ea perfectionandu-se alaturi de Crina Svoboda.Evident, Ana-Maria Margean nu neglijeaza scoala, fiind eleva in clasa a V-a la Scoala Gimnaziala "Happy Children Academy"."Cand am cunoscut-o pe Ana, avea putin peste 2 anisori. Un copil bland si bun, analist si cumpatat. A fost unul dintre primii copii ai gradinitei noastre. A inceput cu grupa mini, iar acum este in clasa a V-a. Am privilegiul sa ii cunosc intregul parcurs social si profesional. A crescut alaturi de noi, zi de zi, timp de 9 ani, am vazut si trait fiecare treapta urcata in drumul evolutiei si formarii ei. Suntem mandri si ne bucuram ca am fost implicati in evolutia acestui minunat copil", ne-a declarat Alina Iordache, directoare la Scoala Gimnaziala "Happy Children Academy".