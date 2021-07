Sanatate din gradina direct acasa la tine. De ce sa cumparati fructe si legume ECO

In general, acei oameni care duc o viata mai activa din punct de vedere fizic si care se ingrijesc de sanatatea lor in diverse moduri, in plus fata de dieta, sunt mai inclinati sa includa alimente ecologice in dieta lor si sa puna sanatatea drept principalul motiv pentru aceasta.Multi oameni simt ca mancarea ecologica are un gust mai bun sau un gust mai natural sau traditional. Persoanele in varsta il asociaza adesea cu gustul alimentelor locale pe care le-au consumat in copilarie.Acest factor cantareste mai mult in randul activistilor de mediu si al grupurilor constiente de daunele asupra mediului cauzate de practicile agricole conventionale intensive. Cu toate acestea, este un factor subevaluat in randul populatiei generale.Alti factori care influenteaza intr-o masura mai mica decat cei trei anteriori sunt: preocuparea pentru siguranta alimentelor si dorinta de a evita infectiile cu toxine, preocuparea pentru bunastarea animalelor si dorinta de a sprijini economiile si sistemele de productie locale.Exista insa obstacole in calea cumpararii alimentelor ecologice. Pretul apare ca cea mai importanta bariera la cresterea procentului de alimente organice din cosul de cumparaturi. Acest lucru inseamna, de asemenea, in mod repetat, ca grupurile cu cele mai mari venituri si cele cu un nivel de educatie mai ridicat sunt cele care cumpara alimente ecologice mai frecvent.A doua bariera este dificultatea de a gasi aceste produse in magazinele obisnuite, dar aceasta se schimba rapid. Este din ce in ce mai frecvent ca acum sa poti cumpara fructe si legume online . In plus, marile lanturi de supermarketuri au sectiuni de produse ecologice in majoritatea departamentelor.Intr-o masura mai mica, alte argumente pentru a justifica consumul redus de alimente ecologice sunt: lipsa de incredere in autenticitatea acestuia, perceptia imperfectiunilor externe sau "defectelor cosmetice", ca fiind lipsa calitatii. Sau lipsa perceptiei ca alimentele organice furnizeaza mai multi nutrienti sau au alte avantaje fata de cele conventionale. Pe de alta parte, multi consumatori sunt afectati negativ de faptul ca aceste produse nu sunt promovate suficient de mult.