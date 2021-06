Studiu: unul din patru angajati care lucreaza de acasa este mahmur sau sub influenta alcoolului. Cum ne-a mai afectat pandemia

La sondaj au participat 9.000 de manageri si angajati, potrivit europafm.ro. In pandemie, mai peste tot in lume, s-a trecut la telemunca.Sursa citata mai informeaza ca utilizam excesiv telefonul cand lucram de acasa, iar asta da peste cap programul de lucru. De asemenea, ingrijirea copiilor intrerupe munca.In acelasi timp, specialistii atrag atentia ca pandemia a afectat obiceiurile de consum de alcool.Romanii ocupa in ultima perioada locuri in top in privinta consumului de alcool. Grav este ca si elevii din Romania se numara printre campionii Europei atunci cand vine vorba despre consumul de alcool. Tara noastra inregistreaza scoruri peste media europeana la consumul precoce de alcool, potrivit celor mai recente statistici europene in domeniu.Concret, tinerii din Romania ajung sa bea in jurul varstei de 13 ani sau chiar mai devreme.Totodata, Romania depaseste de doua ori media europeana la consumul zilnic de tutun. Mai exact, 5% din elevii romani fumeaza, fata de media europeana de 2,9%. Ceea ce ii ingrijoreaza cel mai tare pe specialisti e faptul ca depasim media la consumul general de alcool.