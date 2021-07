Ce va face cu banii marele castigator de la Survivor Romania: "De emotii, am transpirat". Cum s-a incheiat show-ul din Republica Dominicana

Zanni, Andrei Dascalu si Marius Craciun, un "Faimos" si doi "Razboinici", au concurat in marea finala a emisiunii desfasurate in Republica Dominicana, punand capat unei perioade de sase luni in care concurentii au avut de indurat numeroase neajunsuri si s-au confruntat in zeci de trasee complicate.Primul eliminat dintre cei trei a fost Marius Craciun, astfel ca Zanni a fost desemnat castigator in disputa cu Andrei Dascalu."De emotii, am transpirat. E foarte greu trofeul, ma simt foarte bine. Recunosc ca am simtit oamenii foarte aproape de mine. Au fost emotii de bucurie si au fost foarte mari pentru ca nu prea stiu cum sa-mi arat recunostinta, dar o veti vedea in energia mea. Va multumesc ca l-ati castigat alaturi de mine", a fost primul mesaj transmis de Zanni dupa ce a luat trofeul la Survivor Romania 2021.Pe parcursul show-ului, Zanni a oferit detalii despre ce intentioneaza sa faca cu banii in cazul unei victorii. "Deja imi imaginez cum o sa intru in propriul apartament, cum o sa-l mobilez", a declarat Zanni.