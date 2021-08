TOP 4 Sfaturi pentru ingrijirea si organizarea pantofilor

1. Probeaza perechile de incaltaminte

2. Ai auzit de regula celor 12 luni?

3. Nu uita ca uneori, mai putin inseamna mai mult

4. Nu lasa incaltamintea pe jos

TOP 5 pantofare pentru organizarea incaltamintei

1. Pantofar tip Taburete HM Lima ST2 alb - stejar sonoma

2. Pantofar GN Vintage

3. Pantofar GN Iana stejar alb

4. Pantofar GN Arizo 3 usi stejar alb - alb

5. Raft incaltaminte GN10R

Iata cateva sfaturi bune care te vor ajuta sa-ti organizezi cat mai inteligent colectia de incaltaminte intr-un pantofar sau raft.Inainte de a porni misiunea de organizare a pantofilor, ar trebui sa-ti verifici colectia existenta. Pur si simplu, probeaza pantofii si vezi daca iti mai vin, daca te mai simti comod in ei si mai ales daca ii poti asorta la tinutele pe care le ai acum in dressing. Nu are rost sa pastrezi pantofii care nu se potrivesc cu stilul tau.Daca nu stii prea bine ce incaltaminte sa pastrezi, iti recomandam sa acorzi atentie pantofilor cu design clasic, in culori neutre. Aceste piese sunt atemporale si nu poti gresi daca le asociezi cu o serie de tinute casual.In cazul in care ai incaltaminte deteriorata, gandeste-te daca merita sa o repari la un centru. Uneori, ai putea sa iesi mai ieftin daca iti cumperi o pereche noua de incaltaminte (cu exceptia cazului in care ai anumiti pantofi cu valoare sentimentala sau de la un brand foarte consacrat).Pentru a pastra incaltamintea in buna stare - ingrijita si organizata, trebuie sa ai grija sa nu aduni prea multe perechi pe care nu le folosesti in mod constant. Pentru asta, respecta regula celor 12 luni - daca nu porti o pereche de incaltaminte timp de 12 luni, inseamna ca e timpul sa renunti la ea. Poti sa o arunci sau sa o donezi. Exista putine sanse ca o vei mai incalta vreodata. Prin urmare - renunta la ea.Un pantofar pe care il tii la indemana ar trebui sa cuprinda doar pantofii esentiali care se potrivesc stilului tau de viata actual. Daca ai mai putine perechi de incaltaminte, automat iti va fi mai usor sa-i organizezi si nu trebuie sa petreci foarte mult timp ca sa vezi cu ce pereche asortezi o anumita tinuta.Oricat de tentant este sa cumperi incaltaminte noua, de cele mai multe ori vei ajunge sa porti aceleasi 2 - 3 perechi. Prin urmare, daca vei reusi sa renunti la colectia uriasa de incaltaminte si sa pastrezi doar ce consideri esential, in mod automat va fi mai usor sa pastrezi ordinea in dulap.In functie de stilul tau de viata, numarul de pantofi de care ai nevoie poate sa varieze. Daca petreci mult timp la birou, ar trebui sa ai cam 3 - 4 perechi de pantofi de lucru.Iata ce tipuri de incaltaminte ar trebui sa pastrezi in pantofar:• pantofi de birou - cei pe care ii porti la job• casual - cei pe care ii porti cand iesi cu prietenii (adidasi, platforme, sandale etc)• incaltaminte pentru ocazii speciale (de obicei, pantofi sau sandale cu tocuri)• pentru antrenamente (pantofi de alergare, tenesi etc)• alte tipuri de incaltaminte: cizme, botine, ghete de iarna etcTi se pare ca exista prea multe perechi de incaltamite la intrarea in casa? Pentru a scapa de aceasta problema, foloseste un pantofar sau o banca, asa incat pantofii sa fie asezati pe rafturi verticale.Bancutele cu loc pentru incaltaminte sunt minunate pentru ca au dublu rol: pentru depozitarea si pentru asezare confortabila atunci cand te incalti.Pantofarele sunt solutii extraordinare pentru organizarea incaltamintei. Iata unele din cele mai spatioase, frumoase si avantajoase pantofare.Este un taburete confortabil cu spatiu pentru depozitare pantofi. Dimensiunile sale sunt 70 x 32 x 45 cm si este fabricat din pal melaminat si stofa. Este perfect pentru 6 perechi de incaltaminte (adidasi, sandale, pantofi sau papuci), iar faptul ca acestea nu sunt la vedere le face sa fie ferite de praf si mizerie. Se potriveste perfect in holuri de apartamente si vile, inclusiv in spatiile mici care necesita o organizare ergonomica.Iata un alt pantofar tip banca, dar de aceasta data incaltamintea asezata pe doua nivele este la vedere. Aspectul estetic este unul extrem de frumos, mai ales ca intreaga constructie a pantofarului este in stil Modelul are un cadru din metal si se asorteaza foarte bine cu banca din lemn. Incarcarea pantofarului poate ajunge pana la 90 kg si poate fi folosit pentru 6 perechi de incaltaminte.Pantofarul acesta are taburete in partea superioara asa ca te poti aseza pe el pentru a te incalta sau descalta. Partea de jos este rezervata depozitarii incaltamintei, iar usile se trag comod in fata cu ajutorul unor manere metalice.Pantofarul acesta poate gazdui pana la 12 perechi, care vor ramane bine organizare si curate (ferite de praf si de ochii musafirilor). Daca iti place sa ai holul cat mai ingrijit, aceasta solutie poate fi ideala pentru tine.Ai mai multe perechi de pantofi pe care ii folosesti in mod curent? Atunci, alege un pantofar mai incapator. Acest model are 3 sertare dispuse vertical, cu spatiu ideal pentru asezarea incaltamintei.Fiecare usa se trage in jos cu ajutorul unui maner metalic, facand accesul la incaltaminte foarte usor. Dimensiunile sale sunt de 63 x 24 x 117 cm si se livreaza cu 2 ani garantie. Este fabricat din pal melaminat de foarte buna calitate, cu un aspect ingrijit, nuanta naturala stejar - alb.Se va potrivi foarte bine ca accesoriu de baza pe hol, pentru organizarea si ingrijirea incaltamintei. Pentru ca are spatiu interior generos, este ideal inclusiv pentru cupluri sau familii cu copii Este unul din cele mai ieftine si simple rafturi pentru asezarea pantofilor. Are structura metalica si sustine pana la 3 kg per raft (sunt 10 rafturi in total). Dimensiunile sale sunt de 10 0x 29 x 175 cm inaltime.Daca esti limitat de spatiu in zona holului, acest raft ar putea fi o solutie foarte buna pentru tine. Incaltamintea va fi la vedere si usor de luat- pus la loc.Pentru toate aceste pantofare si multe alte idei de organizare incaltaminte, ne gasesti pe http://www.drimus.ro