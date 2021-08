Top 5 cele mai bune soiuri de vin din Moldova

Cabernet Sauvignon

Rara Neagră

Feteasca Albă

Chardonnay

Merlot

Cabernet Sauvignon este cel mai popular vin roșu din lume, iar cultivarea sa în Moldova răspunde cererii mari, cu rezultate notabile. Originar din Franța, acest soi se produce astăzi în toate regiunile viticole ale globului, din Chile în Australia și din California în Africa de Sud. Gustul său acid și bogat în tanin este completat de caracterul puternic. Cabernet Sauvignon are o astringență fermă și note fructate, care variază în funcție de regiune. Mulți îi aseamănă gustul cu cel al ardeiului gras roșu sau negru. În Moldova, Cabernet Sauvignon este astăzi cel mai cultivat soi de struguri, deși, per total, soiurile albe domină producția. Moldovenii produc acest vin la calitate apropiată de cele mai înalte standarde, iar acest lucru se reflectă în aprecierea primită la nivel internațional.Rara Neagră este denumirea moldovenească pentru un soi de vin care se cultivă în mai multe regiuni ale lumii. În România este cunoscut ca Băbească Neagră și are caracteristici specifice, care nu se regăsesc la alte vinuri. Interesul producătorilor față de Rara Neagră a scăzut în ultimii ani în avantajul soiurilor cu deschidere internațională, dar acest vin nu este cu nimic inferior acestora. Cei care încă îl produc demonstrează că gustul plin, catifelat, cu arome de rodie și aciditatea ridicată se pot reuni într-un produs vinicol de cea mai bună calitate.Dacă vrei să deguști vin în Republica Moldova trebuie să încerci acest soi tradițional, rezistent la frig și boli, care a supraviețuit chiar și dezastrului făcut de invazia filoxerei în secolul al XIX-lea. Feteasca Albă se distinge prin finețea și echilibrul gustului. Gustul este bogat, iar aromele variază de la cele de citrice la tei, caise, fân și flori de câmp. Feteasca Albă se cultivă în special în regiunea viticolă Codru, unde vinurile albe domină producția.Chardonnay este unul dintre soiurile preferate de vinificatorii moldoveni, iar suprafața cultivată cu acesa este foarte mare. Este unul dintre vinurile la modă, iar culoarea sa albă și gustul accesibil atrage iubitorii de vin. Aspectul și aromele acestui soi variază în funcție de regiune, însă cel produs în Moldova se distinge prin culoarea aurie cu reflexe de ambră și gust floral cu note de migdale și vanilie.Merlot este un alt soi care se produce în cantitate mare în Moldova, iar acest lucru îi încântă pe iubitorii de vinuri roșii. De culoare roșu-rubinie, se remarcă prin arome fine de micșunele și un gust catifelat. Notele de mure, trandafir și stejar durează mult și completează perfect astringența plăcută. Acest vin sec este o alegere bună pentru o masă cu preparate din carne de porc, vită sau rață.Republica Moldova are 3 regiuni viticole în care se produc vinuri de cea mai bună calitate. Cele 5 soiuri pe care ți le-am prezentat sunt cele mai bune, dar sunt și altele care merită descoperite și degustate.