Transforma-ti locuinta intr-una inteligenta cu Philips Hue

In plus, cand vine vorba despre bugetul alocat, iluminatul inteligent nu este atat de costisitor precum ai crede.Iluminatul inteligent presupune achizitionarea de becuri led inteligente, mufe inteligente si comutatoare inteligente. Toate au legatura intre ele si iti permit sa programezi becurile sa se aprinda la un anumit interval de timp sau sa le poti controla printr-o aplicatie instalata pe telefonul mobil. Totul se poate face de la distanta, astfel incat, chiar si atunci cand esti in vacanta, sa para ca cineva este acasa.Imagineaza-ti cat de placut trebuie sa fie sa ajungi acasa seara si lumina sa fie deja aprinsa iar aerul conditionat pornit. Totul este posibil deoarece, cu ajutorul unei aplicatii, poti controla de la distanta iluminatul si aparatura din casa. In acest fel vei avea parte de un confort sporit.Iluminarea inteligenta nu se rezuma insa doar la iluminatul interior. Aceasta poate fi utilizata si in exteriorul casei, pentru a ilumina automat terasa, gradina sau trotoarul din fata casei, ori se poate folosi si de catre companii si intreprinderi ca iluminat profesional, pentru siguranta companiei si a angajatilor.De cele mai multe ori plecam si ne intoarcem la aceeasi ora de la birou. Exista si oameni care nu au insa un program fix. Iluminatul inteligent se potriveste perfect ambelor categorii de persoane. Daca ai un program fix de la care nu te abati, poti programa becurile led sa se apirinda la anumite ore. In schimb, daca nu ai un program fix, le poti aprinde inainte de a ajunge acasa cu ajutorul aplicatiei instalate pe telefonul mobil. Sau poti adauga senzori de miscare astfel incat lumina sa se aprinda automat cand intri in casa sau cand intri intr-o anumita incapere.Becurile Philips Hue reprezinta modalitatea cea mai simpla si ieftina de a trece la iluminatul inteligent.Inainte de a alege becurile potrivite trebuie sa decizi daca iti doresti sau nu becuri colorate. Becurile inteligente mai ieftine ofera doar lumina alba. In schimb, cele care se pot aprinde in culori diferite sunt mai scumpe.Ca sa stii cum sa le alegi trebuie sa fii atent la denumirile inscrise pe cutiile acestora. Daca pe becurile Philips Hue este precizat “White” sau “White Ambiance” acestea afiseaza doar lumina alba. In schimb daca este precizat “White and Color Ambiance”, becurile afiseaza o multitudine de culori.Apoi trebuie sa iei in considerare accesoriile electrice de care ai nevoie pentru a trece la iluminatul inteligent. Ai nevoie de niste comutatoare inteligente, care sa le inlocuiasca pe cele actuale, dar si de o telecomanda pe care o poti instala fie in perete, ca pe un panou de control, fie o poti utiliza ca pe o telecomanda clasica.Iar daca iti doresti sa iluminezi si exteriorul casei, cel mai bine este sa alegi un iluminat cu senzori de miscare. Astfel, la cea mai mica miscare lumina se va aprinde automat, iluminandu-ti calea sau avertizandu-te ca cineva a intrat in curte. De asemenea, acest tip de iluminat al terasei are avantajul de a speria hotii.Desigur, trebuie sa ai in vedere faptul ca exista si benzi cu becuri led pentru iluminarea anumitor parti ale mobilierului. Acestea se lipesc cu ajutorul unei benzi adezive. Benzile led Philips Hue Play sunt concepute special pentru a crea un ambient placut si a da un plus de valoare designului casei. De asemena, benzile led Philips Hue Outdoor Strip sunt create special pentru a fi folosite in exterior. Prin urmare, daca vrei sa dai o viata noua terasei tale si sa creezi un ambinet mai placut, poti apela cu incredere la acestea.Este important de mentionat ca becurile inteligente Philips Hue se bazeaza pe wireless Zigbee, un tip de semnal care le face sa functioneze in mod fiabil chiar si in cele mai adanci si indepartate colturi ale casei. De asemenea, becurile folosesc tehnologie led astfel incat consumul de energie este unul mic.