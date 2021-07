Trucuri pentru o epilare acasa, ca la salon

Epilarea cu lama. Probabil una dintre cele mai ieftine si mai utilizate de catre toata lumea. Epilarea cu lama este rapida, dar te poate supune la accidente precum taierea, in caz de neatentie. In acelasi timp, in cazul epilarii cu lama parul va creste dupa doua-cinci zile.

Epilare acasa cu ceara. Epilarea cu ceara este de durata, insa procesul este dificil. Trebuie sa aplici cate putina ceara astfel incat sa nu acoperi o suprafata mare, pentru a avea putere sa tragi. In caz contrar risti sa ramai cu o gramada de ceara pe piele, dar si fara piele fina.

Epilare cu epilator. Epilatorul este mai usor de folosit acasa, insa procesul dureaza pana la doua-trei ore. In functie de aparatul ales si de sensibilitatea ta, poate fi mai dureroasa decat cea cu ceara. Avantajul este insa ca firele de par sunt smulse din radacina, iar efectul dureaza doua, pana la trei, saptamani. Poti alege un kit epilare acasa care sa cuprinda si un epilator facial, astfel incat sa scapi cu usurinta de pilozitatea de pe fata.

Epilator cu impulsuri de lumina. Astfel de aparate sunt costisitoare, insa, odata folosite, efectele pot dura cateva luni. Prin urmare te poti bucura de o piele fina pentru o lunga perioada de timp.

Exista insa cateva trucuri pentru epilare nedureroasa la care poti apela din confortul casei tale. Astfel, nu vei mai da bani la salon iar picioarele tale vor fi mai fine ca niciodata.Exista numeroase metode de epilare acasa. Unele mai rapide, dar cu durata mai mica, iar unele cu o durata mai mare, dar care iti vor lua mai mult timp. Iata care sunt acestea:Indiferent ce modalitati de epilare acasa folosesti este important sa te pregatesti inainte. Pielea trebuie sa fie curata si dezinfectata, dar si bine hidratata. Cu o seara inainte de epilare aplica un strat generos de crema hidratanta, pentru a inmuia pielea. Acest lucru va face procesul de epilare mai putin dureros.Apoi, inainte de epliare, indiferent de metoda folosita, fa-ti un dus si foloseste un gel de dus cu dezinfectant. In acest mod, in momentul in care firele de par vor fi smulse, nu va exista riscul ca pielea sa se irite.Dupa epilare, daca folosesti ceara, sterge-te cu o bucata de carpa curata inmuiata in ulei de masline. Acesta va ideparta orice urma de ceara de pe piele si va lasa pielea hidratata si cu un aspect placut.In schimb, daca te epilezi cu lama, pe langa procesul detaliat, dupa epilare este indicat sa aplici inca un strat generos de crema. Pielea trebuie sa fie bine hidrata pentru a impiedica aparitia iritatiilor si mancarimilor in timpul cresterii firelor de par.Prin urmare, indiferent pentru ce solutii de epilare acasa optezi, este foarte important cum te pregatesti inainte pentru a evita problemele ce pot aparea din cauza durerilor in timpul epilarii, a iritatiilor de dupa si a altor neplaceri.