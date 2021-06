Un tablou pictat de David Bowie, cumparat cu un pret extrem de mic, s-a vandut pe o suma de peste 20 de mii de ori mai mare

Estimat initial la un pret cuprins intre 9.000 si 12.000 de dolari canadieni (6.127 - 8.169 de euro), acest tablou cu dimensiunile de 20 centimetri pe 25 centimetri si reprezentand un portret in profil a fost disputat intre 12 colectionari, a precizat Rob Cowley, presedintele casei de licitatii Cowley Abbott, al carei sediu se afla in orasul Toronto.Vandut pentru prima data in 2001 pe un site dedicat cantaretului britanic, tabloul intitulat "DHead XLVI" a fost descoperit intr-un magazin caritabil din Ontario, de unde un colectionar anonim l-a cumparat pentru suma de 5 dolari canadieni (3,40 euro). Fericitul cumparator a contactat apoi casa de licitatii."Lucrarea a fost pictata intre 1995 si 1997 in cadrul unei serii de portrete realizate de David Bowie (numite "Dead Heads" sau "DHeads")", reprezentandu-l pe artist sau pe apropiati ai acestuia, a explicat Rob Cowley inaintea licitatiei. "Este semnat si datat 1997, pe verso", a precizat acesta.Tabloul a fost achizitionat de un colectionar american contra sumei de 108.120 de dolari canadieni (taxe incluse), potrivit presedintelui casei organizatoare, care a precizat totodata ca proprietarul original al lucrarii s-a declarat "incantat si socat de rezultatul final" al licitatiei.Considerat un veritabil "cameleon" al rockului, David Bowie a vandut aproape 140 de milioane de albume pe parcursul carierei sale. Artist vizionar, David Bowie a avut o influenta incontestabila asupra muzicii, cinematografiei, modei si artei. Starul britanic a murit de cancer pe 10 ianuarie 2016, la doua zile dupa ce implinise varsta de 69 de ani.