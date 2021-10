Val de glume după ce Facebook și-a revenit. „Am sperat că durează mai mult. Tocmai începusem să ne cunoaștem în familie”

Reţelele de socializare Instagram, Facebook şi WhatsApp au înregistrat, luni, 4 octombrie, o serie de probleme tehnice, fapt care a dus la întreruperea aplicaţiilor, inclusiv în România.

După aproximativ 6 ore, problemele au fost remediate. Românii au postat glume, chiar pe Facebook, legate de această situație.

„Am petrecut timp cu familia.....sunt destul de ok oamenii...”, scrie cineva la o postare despre acest subiect pe un grup de Facebook.

„Am sperat că durează mai mult! Tocmai începusem să ne cunoaștem în familie”, scrie altcineva.

„A fost prima oară după mult timp în care mi-am dat seama că și soțul are rolul lui”, se arată într-un alt comentariu.

„Cred că a uitat zukăr să-și plătească facturile la internet sau electricitate..” sau „S-a dormit mai bine și mult fără Facebook”, au scris alte persoane.

Românii au făcut și glume pe seama certificatului COVID-19:

„A fost un test. Se pare ca doar cei cu certificat verde au avut acces”.

„Vaccinul e de vină. Așa au rămas mulți români fără cel mai bun doctor.....facebook”.

Nu au lipsit nici meme-urile cu Mark Zuckerberg.

Și pe contul de Instagram al Netflix România au fost postate glume.

Aplicaţiile nu mai disponibile de luni după-amiază.

Potrivit Downdetector care urmăreşte defecţiunile, aproape 10.000 de utilizatori nu mai au acces la Instagram. Nici versiunile web, nici aplicaţiile mobile nu sunt disponibile. Defecțiunea ar fi localizată în unul din serverele companiei Amazon.

Utilizatorii care au încercat să intre pe versiunea de desktop a WhatsApp au fost întâmpinaţi cu mesaje privind lipsa conectării "This site can't be reached" sau "Computer neconectat. Asiguraţi-vă că computerul dvs. are o conexiune activă la internet", în timp ce pe versiunea de aplicaţie mesajele nu se transmit.