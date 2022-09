Vremea mohorata din aceasta toamna ar putea sa isi lase amprentele si in tendintele modei din acesta perioada.

Daca pana acum femeile intampinau toamna in culori tari, pentru a infrunta vremea capricioasa, in acest an tendintele se pliaza perfect cu vremea de afara.

Cu siguranta, in toamna anului 2009 lider in tendite va fi griul. Din monotonie ar putea sa ne scoata insa rosul, dar nu orice nuanta, ci rosul regal.

Relsimple va prezinta cateva din tinutele perfecte pentru acest sezon:

