Ce sa faci ca sa nu cazi pe gheata

Ca in fiecare an, sectiile de primiri urgente ale spitalelor sunt pline de oameni care sufera fracturi din cauza cazaturilor pe gheata. Drept urmare ar fi bine sa luam in calcul cateva sfaturi atunci cand ne deplasam pe o suprafata dificila.

Chiar daca teoretic trotuarele ar trebui sa fie curatate de gheata, mai ales daca se afla in fata unor magazine, in realitate nu se intampla asa si un drum pana la job sau magazin poate deveni o adevarata provocare.

eHow noteaza cateva lucruri ce te-ar putea ajuta mai mult decat crezi.

Cel mai bine ar fi sa te orientezi catre incaltaminte corespunzatoare. Cizmele cu talpi speciale anti-alunecare sunt perfecte. In niciun caz nu purta tocuri. Nici macar daca mergi cu masina. Risti sa cazi cand te deplasezi din parcare pana la locul in care trebuie sa ajungi.

Mergi incet, cu talpile si mainile indreptate catre exterior, precum un pinguin. Incearca sa fii atent la drum si sa nu te uiti pe sus dupa reclame sau alte lucruri, ci din contra sa deschizi bine ochii pe unde pui picioarele.

Tine cont de faptul ca gheata nu se afla mereu la suprafata si atunci cand calci chiar si pe zapada poti sa cazi. Fii constient ca gheata este peste tot in jurul tau.

Nu te grabi. Incercand sa ajungi cat mai repede undeva, risti sa nu mai ajungi deloc.

De asemenea, sprijina-te pe toata talpa chiar daca este o mica balta. Risti sa fie si gheata, iar daca o sa calci pe calcai sau pe varf, o sa cazi imediat.

Daca stai la curte, da cu sare prin fata acesteia pentru a evita sa faci echilibristica de fiecare data cand iesi din casa.

