Cum iti aranjezi parul ca sa maschezi chelia (Galerie foto)

Unii barbati nu se pot bucura de o podoaba capilara bogata, acest fapt devenind adesea un stres. Dar, daca te afli intr-o astfel de situatie, te poti folosi de unele trucuri care te ajuta sa iti aranjezi parul in asa fel incat sa para mai bogat, asa cum fac si unele vedete de talie mondiala.

Askmen.com te invata ce sa faci in acest sens.

1. Suvite mai lungi pe frunte - pentru cazul in care linia parului se indeparteaza

Pentru barbatii a caror frunte devine din ce in ce mai mare, o solutie care poate fi luata in considerare consta in tunsoarea cu putin breton. Cateva suvite din acesta aranjate pe frunte pot masca perfect mica portiune in care nu mai exista par. Suvitele le poti aranja cu putin gel sau spuma de par.

2. Breton scurt - pentru inceput de chelie

Daca ai un inceput de chelie, dar parul este inca destul de bogat, cere frizerului sa iti faca o tunsoare scurta in partile laterale si in spate, iar in crestet si spre frunte lungimea parului sa fie putin mai mare. Tot folosindu-te de putin gel aranjeaza parul uscat doar cu prosopul (sau udat putin), in asa fel incat sa stea mai dezordonat in crestet si pe frunte. Acest truc da iluzia de mai mult volum.

Ads

3. Par mai lung in crestet - daca linia parului se indeparteaza

Tot pentru cazul in care linia parului se indeparteaza, dar intr-un ritm lent, lasa parul din crestet sa creasca mai mult, astfel incat sa aiba cel putin un lat de palma ca lungime. Dupa ce a crescut mai mult decat partile laterale, piaptana-l pe frunte orientandu-l la stanga sau la dreapta, in functie de cum iti place si te avantajeaza. Aceasta tunsoare nu numai ca te ajuta sa maschezi o frunte din ce in ce mai lata, dar lasa si impresia ca nu te straduiesti prea tare.

4. Dat pe spate - pentru o portiune de chelie in crestet

Daca ai o portiune de chelie in crestet lasa parul din fata sa creasca mai lung si apoi piaptana-l spre spate pentru a acoperi portiunea. Foloseste putin gel de par sau alt produs pentru a mari volumul.

Ads

5. Aranjat spre crestet - pentru inceput de chelie spre tample

Daca te afli in aceasta situatie cere frizerului sa se inspire din stilul faux hawk - o tunsoare cu suvite inegale, mai lungi spre crestet. Cu putin gel aranjeaza-ti apoi parul in asa fel incat sa il ridici spre crestet, mascand portiunile goale de langa tample.

6. Scurt si ciufulit - pentru par rar peste tot

Daca parul ti se rareste peste tot si nu doar intr-o portiune anume, o solutie potrivita la care sa apelezi consta intr-o tunsoare destul de scurta, iar parul sa fie ciufulit. Tot de putin gel trebuie sa te folosesti pentru a-l ciuflui, iar in acest fel vei da si mai mult volum, care va crea iluzia ca ai mai mult par.

Ads

7. Foarte scurt - pentru inceput de chelie

O tunsoare foarte scurta are cel putin trei avantaje pentru barbatii cu inceput de chelie. Intai, face ca pierderea de par sa fie mai putin evidenta, apoi este un stil potrivit pentru orice situatie sau profesie si, in al treilea rand, nu necesita prea multa ingrijire, astfel ca nici nu mai pierzi timp si nici nu mai consumi produse pentru a-l aranja.

8. Zero - pentru chelie avansata

Daca te numeri printre barbatii care au o chelie atat de avansata incat se vede destul de mult din scalp, poti incerca sa te tunzi zero, mai ales daca ai un craniu cu o forma placuta, care nu iese in evidenta prin ceva atipic (prea ascutit, spre exemplu). Pentru a recurge la aceasta solutie e nevoie de multa incredere in sine, dar iti ofera un aer de autoritate si, in plus, te poate face sa pari mai atragator.

Ads