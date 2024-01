10 destinatii romantice pentru Ziua Indragostitilor (Galerie foto)

E drept ca iubirea trebuie sarbatorita in fiecare zi, insa de ce sa nu profitam de aceste zile speciale, dedicate ei? Cuvinte frumoase, cadouri simbolice sau o vacanta intr-un colt uitat de lume - toate pot reprezenta varianta ideala pentru un Valentine's Day reusit.

Travel + Leisure ne propune sa evadam in cateva dintre cele mai romantice locuri din lume. Daca nu ai avut timp sa te pregatesti pentru Ziua Indragostitilor importata, poti sa-ti faci planuri pentru Dragobetele romanesc, din 24 februarie, sau pentru anul viitor, cand nu vei mai avea nicio scuza.

Dormi sub luminile nordului, in Finlanda

Saniile trase de reni, zapada si nuantele de rosu, verde si albastru ale aurorei boreale iti vor crea spatiul perfect pentru cea mai romantica vacanta pe care ai trait-o. Complexul Kakslauttanen (camera dubla de la 307 dolari pe noapte) cuprinde casute traditonale, din lemn, cu sauna privata si gradina. Te poti caza, insa, si in igluuri, ale caror cupole sunt din sticla termica, sau in cabane cu semineu.

Alege o plantatie de ceai, in China

"The Naked Stables Private Reserve" (camera dubla de la 410 dolari) este un complex eco ce se intinde pe o suprafata de 6 acri (2.4 hectare), in regiunea Deqing, China. Colibele sunt construite din lemn reciclat, oferind o priveliste magnifica asupra provinciei Zheijang. Poti alege sa pleci in drumetii, sa calaresti, sa faci mountain biking sau sa te relaxezi in cadrul centrului spa care ofera o multime de terapii holistice.

De asemenea, oaspetii vor invata sa isi prepare singuri ceaiul alb, traditional, care se cultiva doar in aceasta zona.

Cazeaza-te in cel mai mare hotel de gheata, in Suedia

In nordul Suediei, in micul sat Jukkasjarvi, se afla cel mai mare hotel sculptat in gheata. In fiecare sezon, Hotelul de Gheata (camera dubla de la 535 de dolari) este deschis turistilor pana in luna aprilie. Stabilimentul include si un apartament de lux, "Legacy of the River", conceput de designerii Ben Rousseau si Ian Dougles, cei doi avand ca inspiratie filmul "Tron: Mostenirea".

Alege rafinamentul din Paris

Hotelul "La Maison Champs Elysee" (unde o camera dubla costa de la 425 de dolari) imbina cele mai multe dintre simbolurile pariziene. Rafinament, bun gust, lux, elemente clasice si moderne - toate aceste detalii iti vor contura cele cateva zile in capitala romantismului. Cele 17 camere decorate pe diverse teme si interioarele indraznete ale hotelului atrag anual numerosi turisti.

Farmecul hollywoodian al litoralului Italiei

Aproape de Coasta Amalfi se afla un loc de vis, fosta resedinta de vacanta a regizorului Franco Zeffirelli. Privelistile magnifice, gradinile terasate si potecile dantelate ce duc la Marea Mediterana au atras aici o multime de vedete internationale. Villa Tre Ville (camera dubla de la 1450 de dolari) este numele complexului in care Zeffirelli mai detine cateva proprietati.

In camerele spatioase s-au cazat de-a lungul timpului Maria Callas, Leonard Bernstein si Elizabeth Taylor.

Relaxeaza-te la izvoarele termale din Japonia

Pe insula nordica Hokkaido vei putea imbina atat sporturile de iarna, cat si momentele de relaxare la izvoarele termale interioare sau exterioare. Cuplurile pot alege o aventura in Hokkaido Powder Guides, un pachet de 9 nopti pornind de la 3.500 de dolari.

Deconecteaza-te in satele de munte din Maroc

Douar Samra este o fosta resedinta berbera, transformata acum intr-un hotel foarte sic, cu camere din stuc si decoratiuni din tesaturi manuale. Daca vrei mai multa intimitate, poti alege o casa in padure, cum e "Tigmi Amalou" (Casa din copaci).

Exploreaza pesterile marine din Noua Zeelanda

Imbina luxul cu frumusetile naturale in peninsula Coromandel, in Lonely Bay Lodge. Imobilul cuprinde 4 camere, o biblioteca, un solar, o terasa si o camera de zi. De aici poti explora pesterile marine pe jos, cu caiacul sau cu ajutorul echipamentului de scufundare.

Fii eco in sanctuarul din Malawi!

Tongole (de la 275 de dolari) este prima proprietate deschisa in Padurea Miombo din Rezervatia Nkhtajota din Malawi. Cele patru cabane de pe malul raului Bua sunt construite din caramida cu noroi, iar acoperisurile conice sunt acoperite cu stuf. Activitatile in zona sunt printre cele mai variate: trasee montane, pescuit somon in lacul din apropiere, canoe pe raul Bua etc.

Fa-ti propria scena in Miami!

Hotelul Thomson Ocean Drive (o camera dubla de la 229 de dolari) a fost deschis in anul 2012 si este oaza de liniste perfecta intr-un oras agitat. Luxul este la el acasa, camerele fiind dotate cu cazi din marmura supradimensionale, mini baruri, iar complexul are un restaurant, piscina exterioara si un centru spa.

