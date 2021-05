Sarbatoare la Craiova. Echipa lui Adrian Mititelu a promovat in Liga 1

Echipa lui Adrian Mititelu mai avea nevoie de un punct pentru a merge in Liga 1 si a obtinut rezultat mult asteptat, 0-0, cu formatia Csikszereda.Va fi rivalitate mare in sezonul viitor in Liga 1, orasul Craiova va avea doua echipe cu acelasi nume, una patronata de Mihai Rotaru, alta detinute de Adrian Mititelu, aflat in inchisoare.In clasament Ligii 2, echipa olteana este pe primul loc, cu 50 de puncte, la sase puncte distanta de locul 3, cu doua etape inaintea finalului de campionat