Declaratie incendiara a unui fotbalist despre un posibil blat din Liga 1

Scandalul legat de posibilul blat din ultima etapa a Ligii 1, dintre Brasov si Gaz Metan Medias, a luat amploare dupa ce un fotbalist a facut o declaratie incendiara.

Mai multe persoane implicate in acest caz au fost convocate joi la sediul FRF, pentru audieri la Departamentul de Integritate.

Unul dintre martori, fotbalistul celor de la Gaz Metan Medias, Ciprian Petre, a declarat ca unul dintre jucatorii lui FC Brasov, Marian Constantinescu, i-a facut o marturisire care lasa loc interpretarilor.

"Marian a venit dupa meci si mi-a spus ca ii pare rau, dar ca n-a mai luat bani de sapte luni. A lasat la latitudinea fiecaruia sa traga concluzii", a spus Petre la microfonul DigiSport.

Constantinescu, si el chemat la audieri, s-a aratat revoltat de situatia in care este pus.

"Nu inteleg si nu o sa inteleg in continuare asta in Romania, cand joci cinstit, esti chemat la Comisii. Aceste Comisii sa ne lase in continuare sa ne pregatim, sa ne vedem in continuare de munca pe care o avem de facut", a declarat acesta.

Gaz Metan Medias, FC Brasov si Concordia Chiajna s-au luptat in ultima etapa pentru evitarea retrogradarii, primele doua in meci direct.

Intalnirea dintre "stegari" si medieseni s-a incheiat la egalitate, rezultat care a salvat Chiajna de la retrogradare si le-a trimis pe cele doua formatii in Liga 2.

La cateva zile dupa meci, cei de la Brasov au primit prime din partea conducerii, desi echipa a retrogradat.

Medisenii sustin ca banii de prime ar fi venit, de fapt, de la cei de la Chiajna, care si-au platit astfel locul in Liga 1.

