Inca o schimbare de antrenor in Liga 1 - oficial

Liga 1 ne propune o noua schimbare de antrenor chiar daca mai sunt numai trei etape pana la finalul acestui sezon.

Gruparea FC Voluntari a anuntat sambata numirea lui Florin Marin in functia de director tehnic al clubului.

"Florin Marin a fost numit director tehnic la FC Voluntari. Tehnicianul se va ocupa de pregatirea echipei ilfovene, atat in partidele ramase din actuala stagiune, cat si in sezonul viitor", se arata in comunicatul celor de la Voluntari.

Echipa de la marginea Bucurestiului a fost antrenata in acest sezon de Bogdan Vintila, Flavius Stoican, Mircea Radulescu, Gheorghe Multescu, Ione Ganea si Sorin Popescu, Marin devenind astfel al saptelea tehnician din acest sezon.

Voluntariul ocupa locul 6 in clasamentul play-out-ului, cel care duce la barajul de mentinere in Liga 1.

