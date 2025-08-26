Liga 1: "U" Cluj, victorie dramatica in fata Otelului

Liga 1: "U" Cluj, victorie dramatica in fata Otelului
Universitatea Cluj a obtinut o victorie dramatica in etapa cu numarul 19 din Liga 1, ardelenii impunandu-se pe teren propriu, scor 1-0, in fata celor de la Otelul Galati.

Unicul gol al intalnirii a fost marcat de Lemnaru, in minutul 92.

Partida de pe Cluj Arena a fost linistita in cea mai mare parte a timpului, jucatorii celor doua formatii parand cu gandul la vacanta.

Jocul s-a mai "incins" in partea secunda, atunci cand Calcan, pentru gazde, si Zaharia, pentru fosta campioana, au irosit ocazii uriase.

Lovitura "studentilor" a venit in minutele de prelungire. Ene a pasat superb cu calcaiul pentru Lemnaru, acesta a preluat balonul cu bratul, dupa care a marcat.

In urma acestui rezultat, lupta pentru evitarea retrogradarii devine tot mai interesanta, Universitatea acumuland 16 puncte, cu numai doua mai putine decat adversara de joi.

Echipele de start:

U Cluj: Veselovsky - Ciupe, Abrudan, Ninu, Tirnacop - Bucsa, Takacs - Borza, A. Lungu, Cristocea - Lemnaru

Rezerve: Niculescu, Szilagyi, Balde, Calcan, Mendy, Ursu, Ene

Otelul: Simaitis - Sirghi, Miselaricu, Sg. Costin, D. Popescu - Giurgiu, Filip - Bajenaru, Cooper, Vinicius - Henrique

Rezerve: Abraham, Milea, Sipovici, S. Ilie, Zaharia, Astafei, Tudorie

M.D.

#U Cluj Otelul rezultat, #rezultate Liga 1, #Lemnaru Cluj Otelul , #etape
