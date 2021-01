Meci de infarct in Liga 1. UTA se joaca cu inimile suporterilor dupa victoria plina de dramatism de la Iasi

Au marcat: Flores '9 / Roger '90+2. C. Rus '90+4.1-0, min. 9: Flores a scapat pe contraatac si a marcat cu sut la coltul lung de la 15 metri, usor lateral-dreapta.1-1, min. 90+2: Roger a centrat din corner, de pe partea dreapta si Erico a marcat cu capul.1-2, min. 90+4: Roger a lovit balonul cu capul, Branescu a respins in fata si Rus a trimis mingea in poartaAu evoluat urmatoarele echipe: Poli Iasi : Branescu - Cana, R. Popa, Baxevanos, Busu - D. Flores (Vanzo '55), Mihalache, Passaglia - Onea, Duranovici (Zajmovici '88), Mensah (Popadiuc '46). Antrenor Daniel Pancu;UTA: Iacob - Tomozei, Erico, Fl. Ilie, Bustea - Miculescu (Buhaceanu '72), Albu (Isac '87), Vorobjovas (N. Rosu '46), D. Rusu - Roger Figueira, Antal (C. Rus '72). Antrenor Laszlo Balint.Cartonase galbene: Branescu ' 68, Passaglia '74, Busu '81 / Miculescu '23, Vorobjovas '38, Antal '39, Erico '82, C. Rus '90+5.Arbitri: Andrei Antonie - Ovidiu Artene, Vlad Barleanu - Marian Barbu;Observator: Irina Mirt.In urma acestui rezultat, Poli Iasi ramane pe locul 16, ultimul, cu 15 puncte, iar UTA urca de pe locul 10 pe 9, cu 24 de puncte, la egalitate cu FC Botosani si FC Viitorul , de pe locurile 7-8.Lider este FCSB , cu 42 de puncte, echipa urmata de CFR Cluj (18 jocuri), cu 40 de puncte, CS Universitatea Craiova , cu 36 de puncte, si de Sepsi Sfantu Gheorghe, cu 32 de puncte.Sansa s-a intors pentru UTA , care etapa trecuta a pierdut acasa, 1-2, cu FC Arges, dupa ce a condus cu 1-0 pana in minutul 87.Aceasta victorie este a adoua consecutiva pentru aradeni in deplasare. Ultima a fost la Voluntari, 1-0, cu un gol marcat de Erico tot in prelungirile partidei.CITESTE SI: