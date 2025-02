Primul scandal de blat al sezonului, in Liga 1

Etapa a doua a noului sezon din Liga 1 a adus si primul scandal legat de un meci "aranjat".

Ana Maria Prodan, managerul Universitatii Cluj, este acuzata ca a "blatuit" doi jucatori ai Gloriei Bistrita.

Antrenorul bistritenilor, Nae Manea, a dezvaluit ca Prodanca i-a sunat chiar in ziua meciului pe fotbalistii Cornel Predescu si Emilian Dolha. Oficial, doar pentru a-i intreba daca vor evolua in intalnirea de pe Cluj Arena.

Conducatoarea clubului din Cluj nu a negat conversatiile telefonice, insa a distras atentia de la acest gest lipsit de sportivitate atacandu-l pe antrenor.

"Manea traiste in vremurile lui, Dolha a fost jucatorul meu, eu l-am dus in Rusia, si ma chinuiam sa-i obtin cartea verde. Nu ma intereseaza Nae Manea, ma intereseaza ca am castigat si am jucat perfect. Reghe s-a speriat putin cand a vazut cum jucam", a spus Prodanca potrivit Prosport.

Fotbalistii de la Bistrita au recunoscut conversatiile cu Ana Maria Prodan, ei precizand ca au fost unele... amicale!

"Este adevarat ca m-a sunat, dar nu a fost ceva tendentios. A fost ceva amical", a spus Predescu, mentioneaza sursa citata.

"U" Cluj a castigat meciul cu Gloria Bistrita, scor 1-0, unicul gol al intalnirii fiind marcat de Szilagyi in minutul 81.

