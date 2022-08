Liga 1: Steaua trece la limita de Universitatea Craiova

Steaua s-a impus cu 1-0 in derbiul cu Universitatea Craiova, decis de un gol marcat de Marius Bilasco in prima repriza.

Pe un ger naprasnic, o atmosfera calda a intampinat meciul dintre Universitatea Craiova si Steaua, primul derby din 2011 in Liga 1.

Steaua a incercat sa faca un joc de posesie, insa Universitatea Craiova a fost echipa mai periculoasa in startul meciului.

Jucatorii lui Nicolo Napoli au scapat de doua ori singuri spre poarta lui Tatarusanu, dar Florin Costea a ratat de fiecare data. Mai intai, in minutul 5, Costea senior a tras in Tatarusanu, pentru ca peste alte opt minute sa reia pe langa poarta.

Steaua a avut numeroase faze fixe pe care nu le-a fructificat, insa in cele din urma a deschis scorul in minutul 31, la prima ocazie reala la poarta lui Silviu Lung.

O centrare excelenta a lui Marinescu l-a gasit pe Bilasco, iar acesta a reluat cu capul. Lung a deviat in bara, mingea a revenit la varful Stelei, care a inscris nestingerit.

Echipa lui Lacatus a reusit apoi sa se mentina bine in defensiva si a intrat in avantaj la cabine, scor 1-0.

In partea secunda, Steaua s-a retras cu totul in aparare si a incercat sa ii prinda pe olteni pe contraatac, in timpce Craiova s-a aflat la timona.

Chiar daca au avut posesia in marea majoritate a timpului, jucatorii lui Napoli n-au reusit sa ii dea emotii lui Tatarusanu, care a fost imperial la mingile inalte aruncate in careul sau.

Steaua s-a impus in cele din urma cu 1-0 si a urcat pe locul 5 in Liga 1, cu 32 de puncte. Universitatea Craiova se afla pe locul 12, cu 20 de puncte.

UNIVERSITATEA CRAIOVA - STEAUA 0-1

90+3 - Final de meci!

90 - Trei minute suplimentare.

89 - Bonfim trage peste poarta de la 20 de metri

87 - Steaua face un pressing avansat, dar Lung se descurca si trimite catre Lopes.

83 - Surdu intra in locul lui Dica.

83 - Gangioveanu trage de la 25 de metri pe langa poarta.

81 - Craiova domina dar fara mari sanse la poarta lui Tatarusanu.

79 - Fanii sunt din nou nemultumiti dupa ce Balaj nu a acordat un fault la Subotici.

76 - Burdujan intra in locul lui Tanase.

75 - Tanase pierde o minge cu mare usurinta

73 - Dananae primeste un cartonas galben.

71 - Bicfalvi intra in locul lui Marinescu

68 - Gangioveanu intra in locul lui Ologu

67 - Nicolita recupereaza o minge in careul adversar dar se fluiera fault la Lopez.

63 - Fanii olteni protesteaza pentru o decizie de ofsaid semnalizata la Florin Costea.

60 - Zoro vede cartonasul galben si va lipsi etapa viitoare cu Victoria Branesti.

57 - Brandan reia cu capul pe spate dupa o lovitura libera executata de Dica.

57 - Prepelita primeste cartonas galben pentru un fault dur la Marinescu.

54 - Nicolita primeste cartonasul galben.

52 - Craiova a inceput mai bine in partea secunda si ataca repetat poarta Stelei.

49 - Bonfim aluneca si ii ofera mingea pe tava lui Florin Costea, acesta patrunde in careu si obtine un corner.

46 - Reincepe jocul!

45 - Pauza

42 - Ologu primeste cartonas galben pentru simulare.

40 - Subotici tine de minge in careu, insa este deposedat dupa trei driblinguri.

39 - Ologu reuseste un dribling in stilul lui Zidane si primeste aplauze.

37 - Nicolita trage cu stangul de la 30 de metri, dar Lung retine.

34 - Dica primeste singur in careu, insa trage "la misto" din opt metri pe langa poarta!

31 - GOL STEAUA! Bilasco inscrie! Varful Stelei reia cu capul, Lung scoate de langa bara, mingea revine la Bilasco, iar acesta inscrie cu poarta goala!

30 - Mihai Costea trage din unghi, peste poarta lui Tatarusanu.

28 - Florin Costea recupereaza o minge, patrunde spre poarta, dar Galamaz intervine bine.

24 - Marinescu incearca o pasa verticala spre Nicolita, dar Lopez intervine.

21 - Stadionul "explodeaza" dupa ce Balaj acorda un fault pentru Steaua la mijlocul terenului.

18 - Bilasco rateaza o lovitura de cap dupa o centrare a lui Bonfim.

15 - Contraatac excelent al Craiovei. Mihai Costea face o cursa de 60 de metri, centreaza catre Florin Costea, dar acesta trage defectuos din opt metri pe langa poarta.

13 - Bonfim reia cu capul peste poarta dupa un corner executat de Dica.

13 - Bilasco primeste o pasa buna in careu, insa este lent si centrarea sa este blocata in corner.

11 - Bonfim rezolva bine o actiune periculoasa a Universitatii Craiova.

8 - Stelistii incearca o combinatie in trei, insa Bonfim nu ajunge la pasa lui Dica.

5 - Florin Costea scapa singur cu Tatarusanu, dar portarul Stelei apara. Mingea ajunge la Ologu, dar si sutul acestuia este parat.

4 - Sunt 8.000 de spectatori in tribune, dar atmosfera este foarte frumoasa.

2 - Mihai Costea bate o lovitura libera de la 30 de metri lateral stanga, dar Marinescu respinge.

1 - Incepe meciul de pe Ion Oblemenco

Echipele de start:

Universitatea Craiova: Lung - Dananae, Zoro, Lopes, Lopez - Prepelita, Stoica, Ologu, - M.Costea, Fl. Costea, Subotic

Steaua: Tatarusanu - Bonfim, Galamaz, Geraldo, Brandan - Ricardo, Marinescu - Nicolita, Dica, Tanase - Bilasco.

