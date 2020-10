Sambata seara se joaca El Clasico de Romania. Care sunt cotele la pariuri si 3 ponturi bune

Ambele echipe au fost invinse recent si cauta revenirea

Momentul nu este unul tocmai bun pentru niciuna dintre cele doua formatii. In etapa precedenta, FCSB a pierdut la Iasi cu Poli, scor 5-2, iar Dinamo a cedat in mod neasteptat pe propriul teren, scor 0-1, in fata nou-promovatei UTA Arad. Acum, inainte de etapa a 6-a, FCSB ocupa pozitia a 3-a in clasamentul Ligii 1 (9 puncte), iar Dinamo Bucuresti este pe locul al 12-lea (5 puncte).Cei interesati de cote pariuri pentru marele derby FCSB - Dinamo Bucuresti de pe 3 octombrie pot observa ca Dinamo Bucuresti este considerata favorita. Pe website-ul agentiei de pariuri online Unibet , FCSB are cota 3.00 pentru victorie, iar Dinamo este cotata cu 2.30 pentru un rezultat favorabil. Interesant este ca scorul egal are cea mai mare cota - 3.50 - desi statisticile recente ne arata ca ar putea fi cel mai posibil rezultat... Patru din ultimele 5 partide directe dintre cele doua echipe in Liga 1 s-au terminat cu scor egal.Pariorii pot alege o alta cota foarte interesanta pentru meciul de sambata seara. Este vorba despre pariul pe Ambele Marcheaza, optiune ce are cota 1.87 la Unibet. Conform statisticilor, sansa unui astfel de verdict este destul de mare. Au fost goluri la ambele porti in nu mai putin de 12 din ultimele 15 intalniri directe dintre cele doua formatii. Mai mult decat atat, ambele echipe au marcat in 7 din ultimele 10 derby-uri in care FCSB a fost gazda. In ultimele 10 jocuri sustinute in deplasare, Dinamo a scapat fara gol doar o data, iar FCSB a marcat peste 1.5 goluri in 4 dintre ultimele 5 jocuri disputate. Pariul Ambele Marcheaza are sanse ridicate si datorita faptului ca FCSB are probleme de lot, iar Dinamo este in plin proces de reconstructie.Ambele Inscriu si Peste 2.5 goluri in meci - cota 2.45 in sectiunea Pariuri ComboDinamo castiga si Sub 4.5 goluri in meci - cota 2.55 in sectiunea Pariuri ComboDinamo castiga si Ambele Marcheaza - cota 5.00FCSB castiga si Ambele Marcheaza - cota 6.10FCSB vs. Dinamo Scor Corect 1-1 cota 6.50Sunt aproape 72 de ani de la prima intalnire dintre cele doua formatii - primul duel fiind consemnat la data de 21 noiembrie 1948 . Stelistii conduc in statisticile cu privire la victorii, insa la foarte mica diferenta: 61 vs. 60. Asadar, Dinamo are sansa echilibrarii acestei statistici. Este cea de a 179-a confruntare directa dintre formatiile care atrag cel mai mult atentia in Liga 1.