A murit Emil Jula. Fostul fotbalist in Liga 1 si Bundesliga avea 40 de ani si a facut un infarct

Acesta a suferit un infarct in Germania, la doi ani dupa ce s-a retras din fotbal. Informatia a fost confirmata de oficialii celor de la U Cluj , club pentru care Jula a evoluat intre 1998 si 2006 si, ulterior, intre iulie si septembrie 2014, scrie GSP Emil Jula s-a retras din fotbal in 2018, dupa o experienta in ligile inferioare din Germania, la TuS Bersenbruck.Nascut si crescut la Cluj, Jula a evoluat in perioada 1998-2006 la Universitatea, iar ulterior a plecat la Otelul Galati, unde a stat doua sezoane. In 2007, el a facut parte din echipa care castiga Cupa Intertoto, scrie Digi Sport In 2008, atacantul a fost transferat de Energie Cottbus, formatie la care a strans 100 de meciuri , 29 de goluri si 24 de pase decisive, 27 dintre aceste partide fiind in Bundesliga.Tot in Germania, Jula a mai jucat pentru MSV Duisburg si VfL Osnabruck. In 2013, dupa ce a avut o experienta si in Cipru, la Anorthosis, clujeanul s-a intors in fotbalul romanesc, la Ceahlalul Piatra Neamt, unde a stat un sezon, inainte sa se intoarca la U Cluj, respectiv Otelul.Citeste si: