Barajul pentru Liga 1: ACS Poli Timisoara invinge UTA Arad in prima mansa, dupa un meci spectaculos

ACS Poli Timisoara a castigat prima mansa a barajului pentru Liga 1, scor 2-1, in fata celor de la UTA Arad, dupa un meci spectaculos.

Banatenii au avut un start excelent de partida si au facut rapid 2-0.

Minutul 22 a adus golul reusit de Pedro Henrique, cu un sut plasat, iar Cinu a facut 2-0 trei minute mai tarziu, cu o lovitura de cap, dintr-o pozitie de ofsaid nesemnalizata.

Formatia lui Ionut Popa s-a intrecut in ratari incredibile pana la pauza, astfel ca scorul a ramas 2-0.

Dupa pauza, Stratila a reusit sa puncteze in minutul 52 pentru UTA, un gol neanuntat de nimic, dupa o gafa mare a lui Canu.

Minutul 65 a adus eliminarea lui Neagu, iar Poli a ramas in inferioritate numerica si a trait periculos finalul de meci.

Mansa retur va avea loc joi, de la ora 17:30, in direct pe Ziare.com.

POLI TIMISOARA - UTA ARAD 2-1

90+3 - Final de meci!

90 - Bocsan trimite cu capul in transversala!

84 - Sansa mare pentru UTA, dar mingea reluata din opt metri trece putin pe langa poarta.

77 - Schimbare UTA: Valceanu intra in locul lui Copil.

73 - UTA este din ce in ce mai activa dupa ce a ramas in superioritate numerica.

68 - Schimbare Timisoara: Seroni intra in locul lui Doman.

65 - Neagu vede al doilea cartonas galben si este eliminat! Timisoara ramane in zece oameni!

63 - Schimbare UTA: Tanase intra in locul lui Stratila.

60 - Schimbare Timisoara: Mailat intra in locul lui Barbut.

60 - Doman ramane singur cu portarul, dar trage in el din cinci metri!

59 - Neagu vede cartonasul galben.

52 - GOL UTA! Stratila inscrie dupa o mare gafa a lui Canu, care da pe langa minge!

49 - Soljici suteaza superb din afara careului, mingea e scoasa din vinclu in corner!

46 - Se reia jocul!

Schimbare UTA: Stahl intra in locul lui Muntean.

45 - Pauza!

44 - Barbut scapa singur cu portarul, dar rateaza lamentabil si iroseste o sansa uriasa.

41 - Doman vede cartonasul galben.

39 - Croitoru suteaza pe langa poarta din marginea careului.

31 - Henrique reia mult peste poarta din fata portii.

25 - GOL TIMISOARA! Canu inscrie cu o lovitura de cap din fata portii, dupa o faza fixa!

22 - GOL TIMISOARA! Henrique deschide scorul cu un sut plasat din opt metri!

18 - Barbut scapa intr-o pozitie buna, dar trimite peste poarta.

16 - Henrique intra in locul lui Popovici.

14 - Popovici s-a accidentat si are sanse mici sa mai joace.

7 - Bocsan trimite cu capul din sase metri, pe langa poarta.

4 - O prima actiune de atac a lui Poli, dar Artean se incurca la marginea careului advers.

1 - A inceput meciul!

Echipele de start:

ACS Poli Timisoara: Curileac - Bg. Straut, Bocsan, Cinu, G. Neagu - Artean, Soljic - Barbut, M. Croitoru, Doman - Al. Popovici

Rezerve: Ct. Straton - Seroni, Scutaru, Fucek, Mailat, Oct. Draghici, Henrique

UTA: Bg. Miron - Adili, Al. Manea, Gligor (cpt.), Burla - Stratila, Chindris, D. Copil, D. Muntean - Curtuius, Ad. Petre

Rezerve: Al. Barna - Vilceanu, Polgar, Stahl, I. Tanase, Piccioni, Jorza

Poli Timisoara a incheiat pe locul 12 in Liga 1, in timp ce UTA a terminat pe trei in Liga 2.

Returul va avea loc joi, la Siria, o localitate din aproprierea Aradului.

Din Liga 1 au retrogradat deja ASA Targu Mures si Pandurii Targu Jiu. Au promovat Juventus Colentina si Sepsi Sfantu Gheorghe.

Meciul este televizat de Digi Sport, Dolce Sport si Look TV.