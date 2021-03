Neymar si Mbappe castiga lunar la PSG cat bugetul anual al unei echipe bune din Liga 1. Cat inaseaza cei doi fotbalisti de la seici

Conform estimarilor ziarului francez, Neymar are cel mai mare salariu brut, fara prime, de 3,06 milioane euro pe luna, urmat in topul veniturilor din Ligue 1 de Kylian Mbappe - 2,098 milioane euro, brazilianul Marquinhos - 1,2 milioane euro, italianul Marco Verrati - 1,2 milioane, argentinianul Angel di Maria - 1,1 milioane si costaricanul Keylor Navas - 1 milion euro.Top 10 din Franta este completat de argentinienii Mauro Icardi (800.000 euro), Leandro Paredes (750.000 euro), spaniolul Juan Bernat (700.000) si francezul Presnel Kimpembe (670.000).Cel mai bine platit jucator care nu apartine lui PSG este francezul Wissam Ben Yeder (AS Monaco) - 650.000 euro, pe locul 12, urmat de coechipierul sau Cesc Fabregas cu 600.000 euro.In Top 20 salarial al Ligue 1, 16 locuri sunt ocupate de jucatori de la campioana Frantei, unde salariul mediu se ridica lunar la 800.000 euro. In acest clasament , PSG este urmata de Olympique Marseille cu o medie salariala de 202.000 euro, Monaco (185.000), Olympique Lyon (145.000), Rennes (130.000), Nice (110.000), echipa antrenata de romanul Adrian Ursea, Lille (110.000) etc.L'Equipe anticipeaza insa o reducere drastica a costurilor cu salariile la cluburile franceze din cauza pierderilor semnificative pe care le vor inregistrat in acest sezon si din cauza incertitudinii din urmatoarele sezoane, in special in ceea ce priveste drepturile de televiziune.CITESTE SI: