Dragnea junior ataca promovarea in Liga 1 cu un nou antrenor

"Suntem bucurosi sa va anuntam ca noul antrenor al AFC Turris este Eugen Trica. Tehnicianul a semnat un contract cu AFC Turris, iar maine va conduce primul antrenament al echipei noastre", a precizat clubul.Trica, 44 de ani, a mai pregatit echipele Juventus Bucuresti, CFR Cluj , UTA Arad, Ittihad FC , CSM Politehnica Iasi, Sportul Snagov si FC Universitatea 1948 Craiova.Clubul Turris-Oltul Turnu Magurele a anuntat, sambata, ca se desparte de tehnicianul EriK Lincar.Echipa a ratat, sezonul trecut, promovarea in primul esalon, in ultimele minute ale play-off-ului, iar in acaesta editie de campionat ocupa locul 9, cu 16 puncte, dupa 11 etape . Turris a remizat, sambata, pe teren propriu, scor 0-0, cu Csikszereda, in ultimul meci disputat.Fiul lui Liviu Dragnea este cel care investeste la echipa din Turnu Magurele.