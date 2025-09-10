Gafa incredibila la o echipa cunoscuta: Au pierdut la masa verde pentru ca au uitat actele jucatorilor!

O echipa ce spera la un moment dat la promovarea in Liga 1 a pierdut o partida la masa verde pentru ca cei responsabili au uitat acasa actele fotbalistilor.

Duelul dintre SC Popesti Leordeni si Delta Dobrogea Tulcea, din Liga 3, nu s-a mai disputat pentru ca oaspetii nu au putut prezenta legitimatiile jucatorilor din lot!

Potrivit celor de la liga2.ro, dobrogenii au uitat la sediul clubului actele si au facut o deplasare de 300 de kilometri degeaba.

Astfel, ilfovenii au castigat intalnirea cu scorul de 3-0 fara a intra pe teren.

Delta Tulcea a suferit o transformare radicala, echipa care in urma cu cativa ani se batea la promovarea in Liga 1 ajungand acum sa fie ciuca batailor in al treilea esalon valoric.

Tulcenii nu au nicio victorie in acest sezon, au marcat un gol si au primit nu mai putin de 28, iar perspectivele nu sunt deloc bune.

Dupa acest incident incredibil, dobrogenii risca chiar excluderea din campionat pentru ca urmatorul meci pierdut la masa verde va aduce automat si retrogradarea administrativa.

