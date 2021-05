Noi detalii despre revenirea spectatorilor in tribune la meciurile de fotbal: Este nevoie de un ordin comun

"Este nevoie de un Ordin comun, dat de MTS si MS, care sa reglementeze conditiile in care urmeaza ca publicul sa revina in arenele sportive. Acest ordin nu se poate face peste noapte. Cred ca ne-am saturat cu totii de acte normative facute pe genunchi.Tin permanent legatura cu cei de la Ministerul Sportului, i-am rugat tot timpul sa urgenteze procedura birocratica de emitere a ordinului, si inteleg ca acesta a plecat deja pe circuit, catre Ministerul Sanatatii.In cateva zile, el va fi publicat in Monitorul Oficial. Nu refuza nimeni sa puna in aplicare masurile anuntate de Presedintele Johannis, asa incat va rog sa nu va mai luati dupa speculatiile din media. Este simplu sa judecam din afara. Chiar si eu, un sustinator vechi al ideii redeschiderii stadioanelor, am momente in care parca nu mai pot astepta. Dar mai este nevoie doar de putina rabdare. Stiu ca e greu, dar momentul reintoarcerii pe stadioane, pentru a sustine echipa favorita, este tot mai aproape", a notat Stefan pe Facebook Presedintele Klaus Iohannis a anuntat saptamana trecuta, dupa sedinta de lucru cu premierul si cu mai multi ministri pe tema pandemiei, ca, din 15 mai, activitatile sportive in aer liber vor fi posibile cu 25% din locuri ocupate.