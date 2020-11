VIDEO O romanca da goluri ca Hagi si dribleaza la fel ca Messi. "Pentru asta traiesc"

Componenta a echipei nationale, fotbalista a dat goluri de poveste in ultimul meci al echipei de club, in campionat , cu Universitatea Galati, 5-3.Sursa video: Facebook / Liga Feminina"Pentru asta traiesc si din asta traiesc. Nu fac altceva. Am reusit sa-mi cumpar un apartament in Timisoara, ajut cum pot fotbalul feminin din Resita, handbalul, copiii din Bocsa. Cu echipamente, cu mingi, le mai platesc cheltuieli, cat pot si eu.Am o cupa, pe care o organizez in fiecare an, la Resita si care imi poarta numele. Sunt lucruri pentru care le fac din suflet. Pentru ca si eu am plecat de jos si nu am fost crescuta in puf.Primul salariu pe care l-am castigat, l-am trimis mamei mele pentru ca asa am simtit eu ca trebuie sa fac", a spus Laura Rus in trecut, despre cum e viata ca jucatoare in fotbalul feminin.Sursa foto: Facebook / Laura RusSursa foto: Facebook / Laura RusCITESTE SI: O romanca dezvaluie secretele danezei Anja Andersen, una dintre cele mai cunoscute lesbiene din sport. "Cand am fost la ea acasa avea plin de casete video"