Liga 1: Ceahlaul castiga primul meci al etapei a 13-a

Ceahlaul Piatra Neamt a castigat cu 2-1 intalnirea disputata vineri seara, pe teren propriu, cu Sageata Navodari, in etapa cu numarul 13 a Ligii 1.

Gazdele au deschis scorul in minutul 25, prin Constantinescu, cu o lovitura de cap.

Avantajul nemtenilor s-a dublat peste doua minute, cand Chitosca a profitat de o greseala a portarului Panagopoulos si a marcat in poarta ramasa goala.

Oaspetii au redus din handicap dupa pauza, in minutul 73, prin Viorel Dinu.

In urma acestui succes, Ceahlaul a urcat pe locul 5 in clasamentul Ligii 1, cu 20 de puncte, in timp ce Sageata Navodari e pe pozitia a 11-a, cu 15 puncte.

I.G.

