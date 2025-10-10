Liga 1: Pancu, eroul Rapidului

Rapid a obtinut o victorie importanta la Pitesti, pe teren propriu cu Concordia Chiajna, scor 2-0, dupa o "dubla" a lui Daniel Pancu.

Dupa ce la mijlocul saptamanii a avut o prestatie onorabila in Polonia, Rapidul a aratat o alta fata in prima repriza a meciului de la Pitesti.

Giulestenii au acuzat oboseala zborului nocturn si s-au regasit cu greu, scotandu-l din sarite pe Razvan Lucescu.

Chiajna s-a baricadat bine in defensiva pe durata primelor 45 de minute si le-a oferit rapidistilor doar doua sanse de a marca.

Roman a sutat mult peste poarta in minutul 20, din doar 11 metri, pentru ca in minutul 39 Pancu sa reia lobat mult peste poarta goala.

Silviu Pana a fost eliminat la cinci minute de la reluare pentru o intrare dura la Alexa, iar giulestenii au pus si mai mult stapanire pe joc.

In minutul 61, Rapid a reusit sa deschida scorul prin veteranul Daniel Pancu, acesta fructificand o recentrare a lui Glauber.

Surdu si Herea au ratat doua ocazii uriase, insa Pancu nu a ratat si a punctat in minutul 71 din centrul careului. Cu doua minute inainte de final, Pancu a fost eliminat pentru o interventie dura.

Pentru Rapid, a fost a treia victorie din acest sezon, giulestenii avand 9 puncte din 12 posibile.

Ads