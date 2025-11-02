Liga 1: Rezultatele inregistrate duminica

Duminica, 28 Aprilie 2013, ora 22:30
4081 citiri
Iata rezultatele inregistrate duminica in etapa a 28-a a Ligii 1:
Dinamo - Gaz Metan Medias 2-0 (Alexe '43, Cristea '83)
CFR Cluj - Steaua 0-0
Pana acum, in etapa a 28-a a Ligii 1 s-au jucat meciurile Ceahlaul - "U" Cluj 2-1, Rapid - Turnu Severin 1-0, Petrolul - Viitorul Constanta 3-0 si FC Vaslui - Astra 2-1.
Ultimele meciuri ale etapei se vor disputa duminica.
I.G.
