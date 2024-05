Liga 1: Victorie vitala pentru Viitorul lui Hagi - Care e prima echipa retrogradata din Liga 1

Viitorul Constanta a obtinut o victorie vitala in etapa a 29-a a Ligii 1, scor 4-0, in deplasare la Corona Brasov.

Echipa lui Hagi a castigat dupa golurile marcate de Mitrea, in minutul 5, Florin Tanase, in minutul 18, Alexandru Lazar, in minutul 86, si Axente, in minutul 89.

Dupa acest rezultat, Viitorul ocupa locul 17, cu 30 de puncte, in timp ce Corona e ultima, cu 14 puncte. Brasovenii au retrogradat matematic in Liga 2 dupa acest rezultat.

Etapa urmatoare, Viitorul va intalni Universitatea Cluj, iar Corona Brasov se va deplasa la Steaua.

