Liga 1: Viitorul lui Hagi remizeaza la Sfantu Gheorghe

Sepsi OSK si Viitorul Constanta au terminat la egalitate, scor 0-0, intr-un meci din etapa a 3-a a play-off-ului Ligii 1.

In aceasta partida, Gica Hagi a menajat opt titulari in perspectiva partidei cu U Craiova din semifinalele Cupei Romaniei, ce va avea loc in aceasta saptamana.

De partea cealalta, Sepsi a folosit cea mai buna formula, dar a avut un joc lipsit de inventivitate, astfel ca am avut o partida destul de stearsa.

In putinele ocazii avute, jucatorii celor doua formatii au suferit la finalizare, astfel ca scorul final a fost 0-0.

Dupa acest rezultat, Viitorul ocupa locul 4 in play-off, cu 23 de puncte, iar Sepsi este pe 6, cu 20 de puncte.

