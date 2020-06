LPF: Desfasurarea meciurilor care implica echipa FC Botosani, oprita pana la finalizarea anchetei epidemiologice

Ziare.

"Liga Profesionista de Fotbal anunta ca joi, 11.06.2020, la ora 20.23, persoana responsabila cu verificarea respectarii prevederilor Ordinului comun al Ministerului Tineretului si Sportului si Ministerul Sanatatii nr. 601/971/2020 din cadrul clubului FC Botosani ne-a comunicat ca unul dintre membrii staff-ul medical a fost depistat pozitiv la a patra testare COVID-19, facuta in ziua precedenta.Liga Profesionista de Fotbal va respecta prevederile legale stabilite de ordinul comun al Ministerului Tineretului si Sportului si Ministerul Sanatatii si pana la finalizarea anchetei epidemiologice in acest caz, va opri desfasurarea meciurilor care implica echipa FC Botosani", se arat intr-un comunicat al LPF.FC Botosani ar fi trebuit sa joace astazi cu Universitatea Craiova , in deplasare, in play-off-ul Ligii I.