Ministrul Sportului a anuntat cand se va relua Liga 1

Cel mai probabil, Liga 1 se va relua in weekendul 13-14 iunie."Putem estima ca, daca evolutia va fi una pozitiva, in 13-14 iunie vom avea Liga 1 repornita", a spus ministrul la Digi24 "Pe 1-2 iunie vom organiza o conferinta in care vom prezenta toate regulile pentru repornirea Ligi 1 de fotbal. Va fi un sistem foarte complex de reguli sportive si medicale pentru aceasta competitie. Testarea pentru COVID se va face pentru echipe si pentru toti cei care participa cu 2-3 zile inainte de meci, la fel si pentru ceilalti oficiali, pentru arbitri, pentru delegati, observatori", a adaugat Stroe.Toate meciurile se vor disputa fara spectatori.Liga 1 a fost intrerupta la inceputul lunii martie din cauza pandemiei de coronavirus.Mai sunt de disputat 8 etape din play-off si 12 runde din play-out.