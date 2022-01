Primul meci al zilei din Liga 1, decis pe final

Vointa Sibiu a castigat, scor 1-0, intalnirea jucata sambata dupa-amiaza, pe teren propriu, cu Astra Ploiesti, in etapa a 19-a a Ligii 1.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Romulus Miclea, in minutul 86, din 5 metri, dupa o centrare excelenta a lui Grigore.

In urma acestui succes, sibienii au urcat pe locul 13 in clasamentul Ligii 1, cu 20 de puncte, in timp ce Astra e pe pozitia a 9-a, cu 25 de puncte.

Vointa: Miron - Bar (Tanc '13), Grigore, Apostol - Tatar, Dalbea, Lungu, Bunea - Antohi (Miclea '62), Lukanovici, Nicola.

Antrenor: Alexandru Pelici.

Astra: Lung - Mihalache, Tiganasu, Ricardo, Barboianu - Seto, William (Rusu '64), Bajenaru, Stan (Tigoianu '62) - Rui Miguel, Spadacio.

Antrenor: Antonio Conceicao.

Arbitru: Adrian Cojocaru.

I.G.

