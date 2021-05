Spectatorii au voie pe stadioane de astazi. Anuntul cel mare facut de Ministrul Tineretului si Sportului. Ce se intampla cu meciurile de la EURo

"Dupa un an si ceva in care sportul romanesc a suferit, cand totul a fost realmente inchis avem o veste buna. Suporterii asteapta o noua sansa sa se afle iar pe stadioane, sa-si sustina favoritii. Astazi vom da o veste extraordinara, ieri seara dansam de unul singur, 25 la suta va fi procentul liber al fanilor pe stadion, fara birocratie, nu mai trebuie trimise cereri catre MTS , noi catre MS si apoi CNSU.Pentru toate competitiile se poate aplica regula de 25 la suta. In situatii exceptionale, pentru mai mult de 25 la suta, organizatorii au nevoie de cereri. La evenimente in salile inchise organizatorul trebuie sa solicite la MTS si noi facem avizarile mai departe. Acest nou ordin va fi publicat in urmatoarele ore in Monitorul Oficial. Suporterii trebuie sa fie vaccinati, sa aiba test PCR de 72 de ore sau teste antigen de 24 de ore. Se pot face si la stadion teste rapide", a declarat Novak.El a mai spus ca sportivii care s-au vaccinat nu mai trebuie sa faca teste anti-covid inainte de competitii. "Pentru sportivi, am decis ca vaccinarea sa tina loc acestor teste, daca te-ai vaccinat cu ambele doze, dupa 10 zile te poti duce la competitii, fara niciun test".Novak a mai spus ca la finala Cupei Romaniei vor putea asista 25 la suta de spectatori, asa cum va fi cazul si la primele trei meciuri gazduite de Bucuresi la Euro-2020. "In schimb, ne gandim ca la al patrulea meci sa avem 45 la suta de spectatori", a afirmat Novak.La evenimente in salile inchise organizatorul trebuie sa solicite la MTS si noi facem avizarile mai departe, a precizat ministrul.Subsecretarul de stat Cristian Ghita a declarat ca este in sarcina organizatorului ca biletele puse in vanzare sa nu depaseasca 25 la suta. "Dupa publicarea ordinului, se poate organiza orice meci, dar probabil ca finala Cupei va fi primul meci cu spectatori".