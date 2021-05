Anunt mare facut de presedintele Romaniei: spectatorii revin pe stadioane din 15 mai

Presedintele a anuntat ca spectatorii revin pe stadioane din acest weekend, 15 mai."Activitatile sportive in aer liber vor fi posibile cu 25 la suta din locuri ocupate, deci cu spectatori", a declarat Klaus Iohannis.Astfel, derby-ul etapei din Liga 1 CFR Cluj se va juca cu fani in tribuna.Ultimul meci de fotbal care s-a jucat cu spectatori in Romania a fost pe 8 martie 2020, Rapid - CSM Resita.