Un francez, campion in Romania nu uita de unde a plecat: "Fotbalul romanesc mi-a dat multe. Am investit in imobiliare ce am castigat in Liga 1"

"Pacat ca Astra nu a luat licenta. Din ce cunosc eu, aceste probleme sunt vechi. La mine nu mai au nici o datorie, mi-am luat toti banii, au fost foarte corecti cu mine, chiar si cand am fost accidentat mi-au platit tot.Stiu ca mai este Alibec, Budescu acolo. Am observat ca au un jucator bun, pe Valentin Gheorghe, care are viteza, da goluri . Sper sa joace pana la urma in cupele europene", spune Damien Boudjemma pentru Ziare.comMijlocasul nu s-a retras, inca mai joaca fotbal, in liga a patra franceza. Perioada petrecuta la Petrolul ii va ramane mereu in minte."A fost foarte frumos la Petrolul. Suporterii sunt deosebiti, conditiile sunt foarte bune. Nu se compara Petrolul cu Astra. La Giurgiu jucam cu zece persoane in tribuna. Fanii petrolisti sunt fantastici. Tot respectul pentru ei. Sper sa promoveze anul acesta, ca merita, au si stadion minunat. Fotbalul romanesc mi-a dat multe", a povestit Boudjemma pentru Ziare.comFrancezul a investit in imobiliare din banii castigati in fotbal.