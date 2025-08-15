Liga 1: Programul, arbitrii si televizarile meciurilor de luni

Autor: Aurel Draghici
Luni, 09 Decembrie 2013, ora 11:18
Liga 1: Programul, arbitrii si televizarile meciurilor de luni

Ultima etapa a turului Ligii 1 se incheie luni, dupa disputarea ultimelor doua jocuri ramase pe tablou.

Liderul la zi, Astra, are sansa sa ia un avans serios in fata principalelor sale urmaritoare, Petrolul si Steaua.

Iata programul zilei:

* CFR Cluj (10) vs. Sageata Navodari (15) - ora 18.30 / Digi Sport 1

Sebastian Coltescu (Craiova) - Octavian Sovre (Oradea) si Valentin Dumitru (Gherghita - Prahova). Rezerva: Florin Marcu (Oradea)

Observatori: Aron Huzu (Sibiu) si Florin Batranu (Timisoara)

* Astra Giurgiu (1) vs. SC Vaslui (8) - ora 21.00 / Digi Sport 1

Ovidiu Hategan (Arad) - Vasile Marinescu (Bucuresti) si Marius Nicoara (Baile Herculane). Rezerva: George Radulescu (Bucuresti)

Observatori: Nicolae Grigorescu (Timisoara) si Romeo Chihaia (Bucuresti). SV: Ionut Calancia (Bucuresti)

Iata care au fost rezultatele de pana acum ale etapei 17:

* FC Brasov (14) - Gaz Metan Medias (7) 0-0

* Concordia Chiajna (9) - ACS Poli Timisoara (12) 2-1

* Petrolul Ploiesti (2) - Corona Brasov (18) 3-0

* Dinamo Bucuresti (5) - FC Botosani (11) 1-0

* Pandurii Tg. Jiu (4) - U Cluj (17) 3-0

* Ceahlaul Piatra Neamt (6) - Viitorul Constanta (16) 0-0

* Otelul Galati (13) - Steaua Bucuresti (3) 1-1

