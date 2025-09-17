Programul si televizarile primei etape din returul Ligii 1

Pe durata a patru zile, incepand de vineri si pana luni, se vor disputa meciurile din prima etapa a returului Ligii 1.

Capul de afis al rundei cu numarul 14 e tinut de meciul dintre FCSB si Astra Giurgiu, de duminica seara. FC Volutari - Dinamo, dar si FC Botosani - CFR Cluj sunt alte partide care se anunta echilibrate.

Dar iata programul complet al etapei:

VINERI, 2 noiembrie

21:00 CSM Politehnica Iasi - Universitatea Craiova

SAMBATA, 3 noiembrie

18:00 Sepsi Sf Gheorghe - AFC Hermannstadt

21:00 FC Botosani - CFR Cluj

DUMINICA, 4 noiembrie

16:00 Dunarea Calarasi - FC Viitorul

21:00 FCSB - Astra Giurgiu

LUNI, 5 noiembrie

21:00 FC Voluntari - Dinamo

Partidele vor fi televizate in direct de posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look TV.

De asemenea, meciurile pot fi vizionate, in format LIVE score, pe site-ul Ziare.com.

I.G.

