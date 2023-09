Liga 1: Dinamo, invinsa din nou de Universitatea Cluj

Dinamo Bucuresti a fost invinsa, vineri, in deplasare, de Universitatea Cluj, scor 1-2, intr-un meci contand pentru etapa a 23-a din Liga 1.

"Sepcile rosii" au deschis scorul in minutul 17 prin Claudiu Niculescu, atacantul inscriind din nou in poarta fostei sale echipe cu o lovitura de cap din sase metri, dupa o centrare venita de pe dreapta.

"Cainii" n-au reusit sa se apropie de poarta lui Popa pana la finalul primei reprize, singura ocazie a oaspetilor apartinandu-i lui Kone, care a sutat slab de la peste 20 de metri.

Elevii lui Andone au inceput mai bine repriza secunda si au pus presiune in careul gazdelor prin Alexe si Liviu Ganea, dar nu au reusit sa puncteze pana in minutul 68, cand Danciulescu a restabilit egalitatea.

Veteranul din Stefan cel Mare a primit o pasa in careu si s-a descurcat excelent intre doi fundasi ai Universitatii, reusind sa-l invinga pe Popa. Clujenii au revenit in avantaj dupa numai sase minute, cand Nasser a punctat pe sub Dolha la capatul unei faze extrem de incalcite din careul dinamovist.

Gazdele au evoluat in inferioritate numerica in ultimele 11 minute, Mendy fiind eliminat dupa ce a incasat cel de-al doilea cartonas galben, dar au reusit sa mentina avantajul minin de pe tabela pana la fluierul final.

In urma acestei infrangeri, "cainii" raman pe locul patru in Liga 1, la 11 puncte in urma liderului Otelul Galati. Universitatea Cluj aduna 27 de puncte si urca pe locul 12.

Echipele de start:

"U" Cluj: Popa - Buhus, Abrudan, Pele, Mendy - Delgado, Nasser, Bostina, Cojocnean - Claudiu Niculescu, Machado;

Dinamo: Dolha - Barboianu, Gaman, Grigore, Diabate - Rubio, Kone, Patrascu, Alexe - Danciulescu, Ganea.

