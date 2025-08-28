Liga 1: Dinamo se impiedica de revelatia Sepsi

Dinamo isi continua parcursul slab din acest debut de sezon, "cainii" nereusind sa se impuna in Liga 1 nici dupa schimbarea antrenorului.
Avandu-l pe Claudiu Niculescu pe banca tehnica, dinamovistii s-au incurcat pe teren propriu de revelatia Sepsi.
Partida din Stefan cel Mare nu a fost una extrem de spectaculoasa, insa am avut cateva ocazii importante.
In prima repriza Fulop a sutat pe langa buturile dinamoviste, pentru ca in cea de-a doua sa iara la rampa goalkeeperul Niczuly, de la Sepsi, cu cateva interventii superbe.
S-a incheiat 0-0, un scor echitabil pana la urma dupa modul in care s-a jucat, iar criza lui Dinamo continua si dupa schimbarea antrenorului.
ECHIPELE DE START
Dinamo: Penedo - Corbu, Mezague, Katsikas, Sg. Popovici - Cooper, R. Grigore - Hanca, D. Nistor, Salomao - D. Popa
Rezerve: Esanu - Delorge, M. Popescu Sorescu, Gomelt, Subotic, Moldoveanu
Antrenor: Claudiu Niculescu
Sepsi: Niczuly - De Moura, Viera, Jovanovic, Sato - Velev, Vasvari - Draghici, I. Fulop, Nouvier - Tandia
Rezerve: Fejer - A. Rus, I. Ursu, Y. Hamed, Mensah, Karnitski, Fl. Stefan
Antrenor: Eugen Neagoe
M.D.