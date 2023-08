Liga 1: FC Vaslui, doar un egal la Brasov

Formatiile FC Brasov si FC Vaslui au terminat la egalitate, scor 1-1, in epilogul etapei cu numarul 21 din Liga 1.

Meciul de la Brasov a inceput sub semnul echilibrului, cele doua formatii preferand sa combine la mijlocul terenului si sa incheie atacurile cu suturi de la distanta, majoritatea pe langa poarta.

Vasluienii au trecut in avantaj in minutul 35 al partidei, Wesley Lopes inscriind cu un sut simplu din apropiere dupa ce Marc a respins la executia lui Adailton.

Cea mai mare ocazie din prima repriza a brasovenilor s-a consemnat cu un minut inainte de pauza, lovitura de cap a lui Oros, care se afla intr-o pozitie excelenta, trecand putin pe langa poarta lui Kuciak.

Gazdele au restabilit egalitatea la 12 minute de la reluare prin Cardoso, care a inscris la o faza in care fundasii vasluieni si portarul Kuciak s-au incurcat reciproc. Oaspetii au reclamat un ofsaid la actiunea care a declansat atacul.

Antrenorul Vasluiului, Viorel Hizo, a incheiat meciul in tribune, fiind eliminat, in minutul 81, de centralul Cristi Balaj pentru proteste.

Finalul de meci a apartinut gazdelor, Teixeira ratand o sansa mare de a-si duce echipa in avantaj, dupa ce a interceptat o degajare gresita a lui Kuciak, dar a sutat in direct in bratele acestuia.

In urma acestei remize, FC Vaslui a ratat sansa de a se apropia la patru puncte de liderul Otelul Galati. Moldovenii raman insa pe locul 3, cu 39 de puncte. FC Brasov se mentine pe pozitia a 11-a, cu 25 de puncte, la cinci lungimi de zona retrogradarii.

Echipele de start:

FC Brasov: Marc - Oros, Rusu, Diego Gaucho, Cristi Ionescu - Toloza - Chipciu, Cristescu, Ilyes, Viveiros - Teixeira;

Rezerve: Haisan, Voicu, Majernik, Martinovic, Distefano, Nastasie, Cardoso;

FC Vaslui: Kuciak - Papp, Canu, Rivas, Milanov - Sanmartean, Genchev, Costin, Bello - Adailton, Wesley;

Rezerve: Cerniauskas, Campano, Pouga, Milisavljevic, Balace, Farkas, Annang.